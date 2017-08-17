河濱一隅【旅遊經 洪書瑱報導】2017世大運即將於8月19日登場，活動直至8月30日止，臺北市為了在迎接各國的運動好手及遊客，臺北市各單位無不動起來，其中包括臺北市街道也「花」了不少心思來營造臺北市美麗的街景！另外，在大佳河濱公園、迎風河濱公園、彩虹河濱公園、成美左、右岸河濱公園及大稻埕碼頭(延平河濱公園)等地，臺北市政府工務局水利工程處更是使用近70萬盆各色草花，來營造總面積達1萬9千平方公尺的迎賓花海，展現臺灣的美好形象。而最佳賞花期，自即日起至9月上旬止，歡迎民眾不僅可以感受世大運的熱鬧活動，也能感受花海所帶來的浪漫，另外提醒民眾，「2017驚艷關渡 花現新大地 關渡花海節」也即於下周五(8/25)揭幕，屆時再加上3.4公頃的花海，臺北市將成為活動十足的運動城市及一座美麗繽紛的花都！

關渡花海

世大運即將在迎風河濱公園溜冰場與足球場舉行賽事，彩虹河濱公園亦設有網球練習場，水利處特別從大佳河濱公園沿線各水門出入口及自行車道旁營造帶狀花海。帶領民眾進入視野開闊的花海主場地--大佳主題廣場，由充滿活力的高爾夫球熊讚為今年河濱花海揭開序幕，而賽事場館周邊的綠地種滿各色草花與立體綠雕，還有熊讚以可愛吸睛的溜冰、足球及網球等各造型，來引導各國選手及民眾進入賽事場館。



※.河濱花海美景





此外，水利處也針對假日民眾聚集熱點--大稻埕碼頭及成美左、右岸河濱公園，個別規劃主題花海。大稻埕早年以製茶聞名國際，水利處以茉莉花茶為概念，於大稻埕碼頭營造茉莉圖騰花海，旁邊的唐山帆船及涼亭則使用盆花，並搭配可愛熊讚雕塑和101大樓、摩天輪等臺北代表性建築剪影，打造焦點景觀。

由於世大運期間恰逢七夕情人節，主辦單位在鄰近饒河夜市的成美左、右岸河濱公園是情侶、遊客最常到訪的河濱公園，就以愛情為主題，運用愛心造型花槽搭配數千個純白風車，在左、右兩岸拼排成「DO U ♥ ME」及「YES I DO」，為河岸增添夢幻甜蜜氛圍。

圖片：臺北市政府工務局