博幼基金會湖西中心老師林岱霓17日在「家事成長營隊」中表示，什麼是「家務事」，就是讓小孩子從中習得體會到「家務事是大家的事」，即使能力不能與大人相比，但能量力而為，為家庭分擔些大小事。中央社 106年8月17日