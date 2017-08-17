家事成長營隊 小朋友樂做家事（3）中央社 (2017-08-17 15:50)
博幼基金會湖西中心老師林岱霓17日在「家事成長營隊」中表示，什麼是「家務事」，就是讓小孩子從中習得體會到「家務事是大家的事」，即使能力不能與大人相比，但能量力而為，為家庭分擔些大小事。中央社 106年8月17日
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