家事成長營隊 小朋友樂做家事（2）中央社 (2017-08-17 15:50)
博幼基金會結合台灣世界展望會澎湖中心17日在澎湖龍門社區開辦「家事成長營隊」，教導學童們如何做家事，小朋友們也從一開始的排斥到樂在其中並很有成就感。中央社 106年8月17日
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