精華：今年受限產能明年見到較顯著成長中央社 (2017-08-17 15:50)
隱形眼鏡龍頭廠精華今天舉行業績發表會，董事長陳明賢表示，將持續拓展彩色片海外市場，提供多樣化產品，今年受限產能滿載，明年新產能加入將見到較顯著成長。
中央社記者韓婷婷攝 106年8月17日
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