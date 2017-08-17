港高等法院宣判 黃之鋒等人到庭聆訊中央社 (2017-08-17 15:50)
香港泛民主派政治新星羅冠聰（左起）、黃之鋒、周永康今天因衝撞政治總部公民廣場的案件，赴高等法院聆訊。中央社記者張謙攝 106年8月17日
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