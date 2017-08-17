貴州法官救車禍傷者 卻因此車禍身亡中央社 (2017-08-17 15:20)
（中央社台北17日電）中國大陸貴州省湄潭縣法院庭長黨勇11日前往縣城辦案途中，救助一名騎摩托車摔傷的村民並將傷者送醫，卻在途中發生交通事故當場罹難，享年36歲。
中國大陸最高人民法院官方微博16日公告這項消息，並以「那個暴雨的下午，本不應該成為他最後一個下午」形容此不幸事件。
公告指出，貴州省湄潭縣人民法院茅坪人民法庭庭長黨勇11日帶領員額法官周郭、書記員敖正江3人驅車前往縣城辦案。下午3時，突然下起暴雨，當行駛到湄潭縣青台鎮敬老院附近路段時，發現有一輛摩托車倒在路邊，一人躺在地上，兩人在呼喊救人。
黨勇等人立即下車，經了解是村民王詩樂駕駛摩托車不小心發生事故，迅速將王詩樂抬上車，送往縣城醫院救治。下午3時35分左右，車行駛到秀河線301KM+900M（301公里900公尺）時，與一輛大貨車相撞，黨勇當場死亡；周郭、敖正江也受傷。
綜合貴陽網、澎湃新聞等陸媒報導，當時天雨路滑，兩車狹路相逢、正面撞擊，黨勇的座車車頭全毀。
報導指出，黨勇是湄潭縣當地人，2010年進入湄潭縣法院工作，他的孩子今年才5歲。
黨勇的告別式13日上午在湄潭縣殯儀館舉行，前來參加致哀的領導、同事、親友與民眾有上千人。1060817
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