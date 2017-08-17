內科人的最愛，限量冰釀好口味，夏日沁涼荔枝拿鐵，好時好日煎焙咖啡內湖店滔客 (2017-08-17 14:27)
好時好日煎焙咖啡內湖店，位在內科靠近西湖捷運站2號出口，是附近上班族每天的早餐，中午必定報到的優質咖啡館。
挑高天花板、綠色牆面、木質櫃台和落地窗，視野舒暢。大門口右手邊的瓦楞紙牆面不定期有原創畫作展覽，增添藝文氣息，中間座位區特別訂做滾輪圓形桌面，保留原木的粗曠外型，上班壓力大時需要一杯咖啡坐在坐高腳椅發呆一下，或和客人需要舒適環境討論公事，都是不錯的選擇。
一進門就會讓人感到舒適、充滿咖啡香的好店。
上班不能大口喝啤酒，那就大口喝冰釀咖啡消暑吧！
空間簡單俐落，咖啡豆卻不簡單
請咖啡認證與開店經驗的前輩，了解客人屬性精心調配，不使用一般市面商業豆，而是從國外網站競標整批買回，經過人工挑出瑕疵豆後再做烘焙，留下完整好豆的獨家配方豆。 來自大部分中南美洲的豆子，中深焙，喝黑咖啡的朋友喜歡它的口感清爽厚實不苦澀，帶點柑橘，莓果香氣，入喉回甘時有焦糖味，加了牛奶之後順口的焦糖甜味更明顯！
如果已是咖啡達人等級的客人，會選擇【每日精選單品】，近期店家選用衣索匹亞耶加雪菲咖啡豆，帶有濃厚的花香和柑橘，充滿夏季花果豐富滋味，回甘度極佳，順口的滋味充滿口腔，讓嘗試過的客人一喝成主顧。
【夏季限定】
冰荔枝風味拿鐵
【冰釀美式咖啡】，採同樣配方，超過12小時低溫萃取後產生的化學變化，讓原有的橘皮香更明顯，不酸澀，順口，也更不傷胃，甚至還有點甘草回甘味！需完整時數萃取，限量供應。許多愛喝果香的調味拿鐵女生，一喝過好時好日夏季限定推出的香氣十足【冰荔枝風味拿鐵】，品嘗咖啡中多了一抹溫柔婉約口感，為夏日增加一些沁涼，不搶咖分原味，一推出變成女生顧客的最愛。
【摩卡咖啡】
除了豆子品質外，「巧克力」也是造就摩卡咖啡好喝的靈魂之一。 選用來自美國西岸，擁有150年歷史的「Ghorardelli」。少數能夠從可可豆挑選，烘烤，研磨，每個步驟皆全程掌控的製造商。為了要選出最好的可可豆，對品質的堅持，淘汰率竟高達40%。搭配店家限定的配方豆，不甜膩，完全不苦澀，口中充滿巧克力香氣！
店內提供輕食，【元氣生菜沙拉】讓太熱沒胃口的你口感營養一次滿足！ 為了保持蔬菜的新鮮跟口感，所以每日限量販售，量多可以電話訂購。
使用佛卡夏Focaccia麵包搭配客製抹醬的三明治，有三種口味:燻雞蔬菜和火腿，新鮮、清爽、健康！ 搭配飲品居然只要50元。
好時好日煎焙咖啡內湖店
營業地址:台北市基湖路35巷11號
營業時間:周一到五7:30-18:00，週六日不營業
營業電話:8751-5879有提供外送服務，須先電話預約
照片來源:好時好日煎焙咖啡內湖店粉絲團
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