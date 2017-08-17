（中央社記者楊淑閔台北17日電）15日全台大停電，產業界憂心影響投資。科技部長陳良基表示，有把握到2022年穩定供電三大科學園區，並樂觀評估2025年綠能占20%政策可達標，科技部最近將與特斯拉談儲電解決方案。



陳良基近午與媒體暢談「科技部推動AI的『小國大戰略』－深耕AI科技田，打造AI生態圈」議題。面對日前全台大停電，接受聯訪時，他對科技界需要穩定供電的能源政策，做出以上評估。



工商界憂心供電不穩，會影響投資，也質疑2025年綠能要占發電20%目標無法達成。陳良基認為，針對科技界需要穩定供電，政府對三大科學園區有做試算，計算到2022年整體用電量，「有把握有足夠的穩定電源」。



綠能發展進程受質疑部分，陳良基指出，台灣的整體能源轉型速度稍慢，蔡英文總統接任才1年多，風機從談到願意投資，談好要做環評，是漫長的路；但是就他參與相關會議了解，行政院長林全督導的幾個風場進度都沒有問題，目前的狀況是「審慎樂觀，有風險，但是照進度進行」。



陳良基也舉例，科技部在再生能源布建方面會提供科研協助，例如離岸風電，台灣的地理條件不一樣，北歐沒有颱風，不用考量耐風性的強度，台灣還要研究地質地震能量，以強化風機耐受度，不要受天災折損。



陳良基稍早也提到，能源國家型科技計畫中，台灣現況的能源問題是轉型速度要加快，各界討論的集中式或分散式電廠，其實計畫的長程策略有布局，例如智慧電網的實施；但是台灣因為地形上有高山、有風災，布建速度沒那麼快，這是可以理解，也可以再加快，而特斯拉利用鋰電池協助澳洲、加州儲能技術，台灣可學習。



他還補充，國外的解決案例，就是將白天發的電儲存下來，分散幾個地方。媒體追問下，陳良基進一步說，科技部最近會跟特斯拉談儲電解決方案，但是還沒有明確化，現在不方便多說什麼，也沒法評估成本，但是科技部會「高度表達我們的興趣」，也會洽談是否有興趣跟國內廠商合作。1060817