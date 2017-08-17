聯合國(UN)今天(17日)表示，在烏干達尋求庇護的南蘇丹難民人數已達到100萬人，已成為全球成長最快速的難民危機。

烏干達官員也說，他們已被從逃離南蘇丹內戰的難民潮淹沒。而聯合國難民事務高級專員公署(UNHCR)則敦促國際社會捐更多錢，以進行人道協助。

根據UNHCR聲明，過去12個月來，每天平均有1,800名南蘇丹公民抵達烏干達。另外還有100萬以上南蘇丹人在蘇丹、衣索比亞、肯亞、剛果與中非共和國尋求庇護。

在2016年7月南蘇丹首都朱巴(Juba)再度爆發死亡戰鬥之後，逃離南蘇丹的人數便出現躍升。

聲明表示，「最近抵達(烏干達)的人持續提到曾經發生的野蠻暴力事件。據稱武裝團體曾燒毀裡面還有平民的住宅，人們在家屬面前遭到殺害，婦女與女孩遭受性攻擊，還有男孩被綁架強迫服役。」「隨著數以千計難民持續抵達，我們能提供的援助變得愈來愈短少。」

烏干達官員先前表示，要照顧難民與接納難民的社區需要20億美元才夠，但今年6月由烏干達主辦的募款峰會只募得一部分錢。