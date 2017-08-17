經濟部南部商業服務業推動專案辦公室成立中央社 (2017-08-17 14:50)
經濟部次長王美花（右4）17日出席經濟部南部商業服務業推動專案辦公室成立大會，與財團法人商業發展研究院董事長許添財（右3）都允諾加速推動商業發展，提升南部產值。中央社記者王淑芬攝 106年8月17日
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上一則：王美花促發展產業特色
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