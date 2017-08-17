王美花促發展產業特色中央社 (2017-08-17 14:50)
經濟部次長王美花（左）17日出席經濟部南部商業服務業推動專案辦公室成立大會，她勉勵業者用特色產業提升產值。中央社記者王淑芬攝 106年8月17日
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