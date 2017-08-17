815全台大停電讓台灣的能源政策受到關注，財團法人商業發展研究院董事長許添財（圖）17日指出，現在正是發展「儲電系統」的時候，讓用戶也能成為電力的供應者，並使台灣擺脫能源缺乏的宿命。中央社記者王淑芬攝 106年8月17日