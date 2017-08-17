勿走核電回頭路 許添財：儲電削峰填谷中央社 (2017-08-17 14:50)
815全台大停電讓台灣的能源政策受到關注，財團法人商業發展研究院董事長許添財（圖）17日指出，現在正是發展「儲電系統」的時候，讓用戶也能成為電力的供應者，並使台灣擺脫能源缺乏的宿命。中央社記者王淑芬攝 106年8月17日
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