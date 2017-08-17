失親兒公益鐵馬行 探索家鄉關懷弱勢中央社 (2017-08-17 14:50)
失親兒福利基金會南投服務處17日在南投縣政府舉辦「全國失親兒公益鐵馬行」南投場出發儀式，21名孩童利用3天2夜時間，騎乘單車環南投縣，除挑戰自我，也將前往安養機構關心長輩、到啟智教養院關懷院生。（南投縣政府提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 106年8月17日
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