失親兒福利基金會南投服務處17日在南投縣政府舉辦「全國失親兒公益鐵馬行」南投場出發儀式，21名孩童利用3天2夜時間，騎乘單車環南投縣，除挑戰自我，也將前往安養機構關心長輩、到啟智教養院關懷院生。（南投縣政府提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 106年8月17日