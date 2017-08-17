奉獻台灣一甲子 神父曾顯道獲身分證（2）中央社 (2017-08-17 14:50)
美籍神父曾顯道（圖）來台近60年，17日獲台中市長林佳龍轉發中華民國身分證，他大聲說「我是真正的台灣人」。中央社記者蘇木春攝 106年8月17日
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