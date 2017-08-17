台中市長林佳龍（後中）17日針對全台分區停電事件受訪表示，建置區域電網應是改革重點，台灣最大火力發電廠設在台中，「哪裡發的電，可以在哪裡用」，要讓台中市民有足夠電力使用。（台中市政府提供）中央社記者蘇木春傳真 106年8月17日