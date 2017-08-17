木柵公共住宅新建工程開工（2）中央社 (2017-08-17 14:50)
台北市長柯文哲（中）17日出席主持「木柵公共住宅新建工程開工動土典禮」，圖為柯文哲上香祈福。中央社記者郭日曉攝 106年8月17日
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