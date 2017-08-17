台北市長柯文哲（圖）17日受訪時被問及能源議題，他說，國外的核能電廠周圍50公里內人口不多，但台灣地理位置特殊，疏散是個大問題，因此他並非反對核電本身，而是反對核電在台灣。中央社記者郭日曉攝 106年8月17日