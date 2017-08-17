世大運19日將開幕，台北市觀傳局17日發布新聞稿表示，在開幕前夕，與波隆那插畫獎得主陳又凌合作推出10 款「世大運紀念明信片」，除贈送給各國選手外，還有1萬張的明信片從19日起免費送給民眾。（觀傳局提供）中央社記者劉建邦傳真 106年8月17日