行政院發言人徐國勇（圖）17日轉述，行政院長林全上午在行政院會時指示，2017年夏天氣溫持續偏高，陸續發生民眾中暑等熱傷害導致身體嚴重損傷，甚至死亡狀況，請各單位加強熱傷害防制。中央社記者鄭傑文攝 106年8月17日