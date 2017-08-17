持續高溫 林全指示加強熱傷害防制中央社 (2017-08-17 14:50)
行政院發言人徐國勇（圖）17日轉述，行政院長林全上午在行政院會時指示，2017年夏天氣溫持續偏高，陸續發生民眾中暑等熱傷害導致身體嚴重損傷，甚至死亡狀況，請各單位加強熱傷害防制。中央社記者鄭傑文攝 106年8月17日
關鍵字：
其他政治新聞更多政治新聞
編輯首推
蔡康永
我是馬克
摘星工廠
愛情物語女孩必讀
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
Tiamo 茶葉罐．茶葉萃取．綠茶葉．天仁 茶葉．茉莉綠茶葉．茶葉 禮品．所長茶葉蛋．30G 茶葉罐．綠茶茶葉．茶葉濾網．茶葉．福記 茶葉滷蛋．歐可 茶葉．茶葉罐．冷泡茶葉．茶葉濾杯．茶葉枕．罐裝 茶葉．HERDOR 茶葉．茶葉 手提袋．茶葉達人．茶葉籽油．茶葉罐 30g．helena 茶葉罐．歐可 茶葉 玫瑰．烏龍茶 茶葉．茶葉籽油 500ml．茶葉綠菓．真好家 茶葉蛋．茶葉 禮盒
- Kappa 獨特三眼不鏽鋼時尚腕錶-咖啡/40mm
- 【Ray Ban 雷朋】RB4285-601/8G 新上市!雷朋新款太陽眼鏡(
- 【RICHOME】柯瑞雙層床-附雙抽屜(不含床墊)
- 【BROOKS】男Chariot(1101781D205)
- 【彩糖鑽工坊】GIA 50分系列 E/VS2 鑽戒求婚戒(R108或R109)
- SEIKO CS系列太陽能對錶(SNE388P1+SUT230P1)-雙色/42+29mm
- elegantsis 極簡理念直紋日期腕錶-藍x紅時標/45mm
- NIXON THE UNIT SS 強悍多功能溫度計測錶-金/50mm
- 【CHANEL】MINI COCO菱格紋小羊皮銀鍊轉釦肩背包(黑69900L-
- LICORNE entree 日之轉換點日期腕錶-金/40mm
本報透視集--陳金德下台的觀察【中央網路報】
本報透視集--跳電門【中央網路報】
大停電/分析:誰利用大跳電出手打菊系?【中央網路報】
吳釗燮、馮世寬肯定憲兵英勇表現【中廣新聞網】
名家論壇》施孝瑋【NOWnews今日新聞】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
記住，人生只有3發子彈
畢業於台灣大學財務金融學系畢業的林宛靜，捨棄穩定的金融業飯碗，選擇在二十出頭的年紀創業...《詳全文》