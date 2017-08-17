陳副總統參觀台北國際航太展中央社 (2017-08-17 14:50)
副總統陳建仁（右）17日在台北世貿一館出席「2017年台北國際航太暨國防工業展覽會開幕典禮」，體驗操作展出的民航機飛行模擬器。中央社記者王飛華攝 106年8月17日
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