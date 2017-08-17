行政院說明107年中央政府總預算（1）中央社 (2017-08-17 14:50)
行政院院會後記者會17日在新聞中心舉行，發言人徐國勇（左）、主計長朱澤民（右）說明107年中央政府總預算。中央社記者鄭傑文攝 106年8月17日
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