杜紫軍提能源政策建言中央社 (2017-08-17 14:50)
長風基金會17日在台大校友會館舉行「政治凌駕專業─能源政策錯誤，全民停電受苦」記者會，長風能源政策研究小組召集人杜紫軍（圖）出席，向政府提出能源政策的建言。中央社記者吳翊寧攝 106年8月17日
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