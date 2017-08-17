國際航太暨國防工業展覽會 台北登場中央社 (2017-08-17 14:50)
「2017年台北國際航太暨國防工業展覽會」17日在台北世貿展覽館登場，國軍新銳裝備盡出，吸引許多民眾參觀。中央社記者王飛華攝 106年8月17日
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