815全台大停電 時力要求組立院調查小組中央社 (2017-08-17 14:50)
時代力量立法院黨團17日上午舉行記者會，時代力量黨團總召徐永明（中）表示，815全台大停電，行政部門對事件經過、真相無法釐清，中油與承包商互踢皮球，要求立法院成立跨黨派調查小組，深入調查事發原因。中央社記者陳俊華攝 106年8月17日
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上一則：815全台大停電 林全再次道歉
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