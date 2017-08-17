網友投訴刷卡資料疑遭竊 易飛網否認中央社 (2017-08-17 14:32)
（中央社記者陳葦庭台北17日電）網路刷卡小心，有多名網友發現自己信用卡被盜刷，共通點是都曾在易飛網購買機票，疑似資料遭竊，對此，易飛網今天發布聲明，並未發現資料外洩具體情事。
有網友昨天在台大批踢踢實業坊日旅版Japan_Travel發文，指出自己和友人6月透過易飛網刷卡購買機票，近日卻同時遭到盜刷，而爆料公社也有多名網友反映，自己曾透過易飛網購買機票，也同樣發生信用卡盜刷情況。
對此，易飛網副總經理周昀生今天回應，最近接到消費者投訴後，第一時間就請資安團隊進駐公司調查，針對各環節測試，但沒有發現任何資料外洩具體情事。易飛網已經和各家發卡銀行密切連線，確保客戶信用卡交易安全。1060817
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