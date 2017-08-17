香港林子健稱遭擄 庭審後交保中廣新聞網 (2017-08-17 14:31)
上星期四，自稱在香港「旺角」被人擄走的香港民主黨黨員「林子健」，昨天被香港警方，以「誤導警方辦案」為由遭拘留。今天經九龍「裁判法院」審訊之後，獲准交保，不過限制出境。
林子健離開法院時，不回應媒體提問，只不斷表示，希望人人在中秋節，可以「一家團聚、快快樂樂，平安大吉，無災無難到終老」。
林子健在今天庭審結束後，由香港支聯會副主席「蔡耀昌」等人陪同，離開法院。由於林子健先前聲稱遭擄，因此這起案件，格外引發香港媒體關注。不過林子健在離開法院時，表示一方面自己身體狀況虛弱，另一方面是律師建議，因此他「無法談論案件詳情」；不過林子健說了四次，他「堂堂正正」，不會逃走。
林子健隨後還補了一句，希望大家「中秋節快樂」，可以「一家團聚，平安大吉，無災無難到終老」。
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