拒絕浩子！ 阿翔想邀「她」上車NOWnews今日新聞 (2017-08-17 14:15)
藝人阿翔、康康與徐懷鈺一起主持衛視中文台節目《歌神請上車》。日前拍攝宣傳照時，阿翔表示因為還未曾跟徐懷鈺合作過，因此只敢在鏡頭前嗆康康，被問到最想邀請哪位歌手上車，阿翔突然正襟危坐後靦腆開口，「想邀請我的偶像四葉草。」
詢問阿翔不怕老婆吃醋生氣嗎？他直言老婆不看電視，所以不怕，再問他最不希望誰上車，他不但完全沒在怕，還搞笑地對鏡頭說，「浩子，你千萬不要上我的車。」徐懷鈺則被提問，「如果世界末日只剩阿翔跟康康兩個人，會選誰？」她無條件選擇康康，理由非常實際，「康康工作的年資比阿翔長，存款應該會比較多。」至於她跟康康被問到阿翔的代表歌曲時，兩個人非常有默契，異口同聲驚呼，「阿翔有出過唱片？」
▲康康（左）與徐懷鈺想不出阿翔的代表歌曲。（圖／衛視中文台提供 , 2017.08.17）
第二季的《歌神請上車》設計不一樣玩法，由三位主持人各開三台車並搭配不同佳賓以及頂尖音樂老師，在不同縣市尋找隱世的歌唱高手，每月將舉行月冠軍賽，再篩選出季冠軍們，在整季結束的最後一集舉辦總決賽，找出歌神接班人。
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