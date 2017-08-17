精聯保經董事長李傳晧呼籲年輕人胸懷壯志勇敢築夢大成報 (2017-08-17 13:20)
精聯保經公司為國內知名保經業者，創立已近二十年，由創立之初的數十人，發展至今已逾一、二千人的規模，該公司自始即以招募年輕學子或社會新鮮人為發展主軸，透過常態化、系統化的教育訓練，逐步培育為專業菁英，且因該公司長期致力耕耘公、教等職團市場，憑藉發展實力，向保險業者爭取規劃公教人員之專屬專賣商品，更為有志創業的青年，提供了一片廣大的藍海市場，在該公司百萬年薪不是夢，逾千萬年薪者亦不乏其人。
精聯保經董事長李傳晧呼籲年輕人胸懷壯志勇敢築夢，寧用辛苦一陣子，換得幸福一輩子，而精聯公司念茲在茲的就是傾力為有志追求幸福的年輕人打造夢想舞台，讓他們在這裏盡情揮灑，舞動出生命的精彩篇章。
（圖說一：精聯保經公司董事長李傳皓，鼓勵同仁勇敢逐夢）（圖說二：精聯保經同仁於領袖高峰訓練營，專注聆聽專業講師課程）（圖說三：精聯保經同仁分享：如何融入保險業的團隊文化）。
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