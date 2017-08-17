（中央社記者顧荃台北2017年8月17日電）行政院會今天通過107年度總預算案，歲出新台幣1兆9850億元。其中社會福利支出4902億元為最高；新南向政策編列38.2 億元，較106年增加約97.6%。後續將送立法院審議。



行政院上午舉行院會後記者會，說明107年度總預算編列情形。



行政院發言人徐國勇轉述，院長林全在會中裁示，107年度中央政府總預算案要和前瞻特別預算通盤考量，公共建設、產業創新、毒品防制、食品安全、教育及社會福利等當前施政重點，請各部會加強落實推動。



行政院主計總處主計長朱澤民說明，107年度歲入1 兆8904億元，較106年度約增2.7%；歲出1兆9850億元，較106年度約增0.6%，歲入歲出差短946億元，連同債務還本790億元，尚需融資調度1736億元，全數以舉債支應。



朱澤民表示，107年歲出項目以社會福利支出4902億元為最高，其次依序為教育科學文化4020億、國防支出3200億、經濟發展支出2454億與一般政務1887億元。



朱澤民說，其中新南向政策編列38.2億元，較106年增加約97.6%，若加入營業與非營業特種基金的34.4億元，合計共72.6億元。



朱澤民指出，其他預算重點包括公共建設計畫編列1643億元，若加計流域綜合治理計畫、前瞻基礎建設計畫特別預算和營業與非營業特種基金，明年公共建設經費合計共3791億元，創101年來新高。



另外，朱澤民說，五加二產業創新計畫107年度總預算編列406億元，加計前瞻特別預算228億，共634億元，比今年度相同基礎預算數增加172億元，約增37.2% ；毒品防制年度預算32.6億元，增加20.9億元；強化食安約49億元，加上前瞻和非營業特種基金，共54.5億元；長照經費編列16億元，若加上非營業特種基金和前瞻特別預算，共計368億元，比106年相同基礎預算數增加184億，成長100.1%。