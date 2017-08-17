（中央社記者游凱翔台北2017年8月17日電）興建公宅讓青年有所居是台北市長柯文哲重要政見，文山區第3處公宅基地「木柵公宅」今天開工，柯文哲致詞說，外觀將融入建築美學，因為過去國宅外觀像火柴盒，毫無美學可言。



位於台北市木柵路三段49巷、久康街24巷口的「木柵公共住宅」開工動土，台北市都市發展局住宅工程科長魏國忠指出，木柵公宅為地下4層、地上15層建物，預計明年7月18日完工。



柯文哲說，市府目前興建的國宅，融入城市美學，為的就是要跳脫過去國宅像「火柴盒」毫無美學的外觀，也要扭轉入住公宅的都是社經地位較低的刻板印象。



柯文哲認為，許多居民得知要興建公宅時都持負面態度，也造成里長壓力，深怕下一屆選不上，因此他的目標是興建公宅時，將公宅周圍的硬體、福利設施一起改善，讓里民覺得公宅是好的，願意再投里長一票。



「公宅沒有豪宅的價格，但外觀像豪宅是我們的目標」，柯文哲表示，木柵公宅在設計時融入城市美學，順應周圍都市紋理，以退縮多層次、半戶外空間作為規劃，營造公宅建物的立體感，而屋頂也有農園，促進社區民眾交流。



柯文哲於民國103年競選台北市長時，提出「4年2萬戶、8年5萬戶」只租不賣的公宅計畫，為的是讓青年「雖然買不起但要租得起」。