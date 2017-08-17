（中央社記者邱國強北京17日電）中共解放軍軍改將18 個集團軍整併為13個集團軍後，陸媒16日深夜公布各集團軍的軍長及政委名單，並指原任的集團軍軍長、政委等主官不但全數調動，且在24小時內就任新職。



澎湃新聞報導，中共軍方權威管道透露，在這次調動中，原任的集團軍主官全部被調整，「大面積交流任職」。



報導公布這次調動名單，並指是從解放軍報、央視「軍事報導」等媒體日前的公開報導中，陸續得到確認。



這項報導指出，上述權威管道形容，這些集團軍主官接到命令時，「每個人說走就走，打起背包就出發」。且24小時內，所有被調動的主官都「按時抵達命令崗位，並迅速以嶄新的姿態投入工作」。



報導舉例，原任共軍第26集團軍政委的少將郭曉東，接獲命令調任新組建的第78集團軍政委後，「還來不及與原單位道別，就帶上自己的隨身物品，匆匆奔赴新崗位」。



中國大陸國防部4月間宣布，將原有的18個集團軍整併為13個集團軍，番號並變更為第71至第83集團軍。其中，第71至73集團軍隸屬東部戰區，第74、75集團軍隸屬南部戰區，第76、77集團軍隸屬西部戰區，第78至80集團軍隸屬北部戰區，第81至83集團軍隸屬中部戰區。1060817