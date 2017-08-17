▲鼓鼓推出新單曲《紳士英雄》。（圖／相信音樂提供 , 2017.08.17）

歌手鼓鼓先前為華劇《極品絕配》演唱片頭曲《為愛而愛》獲佳績，也讓他獲湖南衛視新劇《進擊吧閃電》青睞，打造全新單曲《紳士英雄》。身為工作滿檔的「空中飛人」，讓他只能趁著深夜創作歌曲，也意外搭上最近的「大停電」話題，他透露配唱當天也巧遇接連跳電，差點讓錄好的歌曲直接消失。

15日才剛發生全台大停電，鼓鼓透露當時他正好在做演唱會帶子，停電的50分鐘，他就先練練琴，他回憶《紳士英雄》配唱當天也碰到停電，苦笑說：「因為無預警停電，當天錄音室跳電三次，每跳一次電，心臟都要漏跳一拍，還好有即時備份，才沒讓錄好的檔案資料差一點遺失。」接連碰上停電意外，跟「停電」好有緣。

▲鼓鼓配唱接連碰跳電，差點讓錄好的歌曲檔案消失。（圖／相信音樂提供 , 2017.08.17）

談到新歌《紳士英雄》，鼓鼓分享《進擊吧閃電》是描寫一群熱愛西洋劍擊的青年追夢的熱血故事，歌詞也特別融入擊劍相關詞彙，描述主角們為實現夢想，一起努力、爭取榮譽的奮鬥過程，歌曲名稱《紳士英雄》，是想強調團隊合作，每個人都是彼此的英雄。

他表示歌曲特別融入愛情意象，想透過歌詞比喻在愛情中即使遇到危險，還是奮不顧身、享受其中的心境，希望歌迷能喜歡這首最新作品，《紳士英雄》MV將於8月28日中午首播。