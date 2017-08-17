（中央社記者張謙香港17日電）香港民主黨成員林子健被警方起訴，罪名是誤導警務人員。法院今天首次開庭，法官批准林子健以港幣5000元（約新台幣1萬9600元）交保外出，但禁止離港，



案件今天在九龍城裁判法院首次開庭，林子健在警員押送下，從醫院到法庭接受初次聆訊。



法官把案件延至9月14日審訊。



林子健早前說，曾遭中國大陸執法人員脅持，期間對方以釘書機釘了他的大腿許多次，又毆打他。



但警方經調查後，並無發現林子健曾遭人脅持的證據，最終依法起訴他。1060817