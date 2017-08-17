吳寶春台中擴店 7款花博麵包受矚目中廣新聞網 (2017-08-17 13:31)
吳寶春台中旗艦店今天(17號)開張，鄰近台中國家歌劇院，外觀採劇場式概念設計，並命名為吳寶春劇場，以大片透明玻璃，展示麵包製作過程。市長林佳龍出席祝賀，並表示，吳寶春30年前在台中當學徒，可說是台中製造的台灣之光，這次還為2018世界花博設計7款花博麵包，他要特別感謝。
(寇世菁報導)
吳寶春(麥方)劇場以劇場為概念，運用大片透明玻璃展示麵包製作過程，延續北高每日主廚秀精神，邀情同業、或跨界專家合作，為麵包開創更多可能性；台中店還有7款台中限定的花博麵包，以及首度呈現的自製義大利冰淇淋吳寶春style冰淇淋，相當吸睛。吳寶春表示，共襄盛舉，讓在地食材，跟花博結合。市長林佳龍前往祝賀，表示吳寶春師傅可說是台中製造的台灣之光，因此把最好的獻給台中，不但為花博創作7款花博麵包，更把最好、最大、最有特色的旗艦店開在台中，他特別感謝。
市府經發局表示，2018台中世界花博特別規劃花饗館，將呈現台中特色糕餅與伴手禮，為了鼓勵糕餅業者創作花博特色產品，也舉辦台灣金餅獎創意花博餅烘培競賽，鼓勵各界共襄盛舉，把台中的飲食文化推向國際
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