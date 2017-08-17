（中央社記者張謙香港17日電）香港泛民主派政治新星黃之鋒、羅冠聰和周永康於2014年9月衝撞政治總部的公民廣場案件，高等法院將於今天下午宣判；泛民派已發起下午在高院外的聲援行動。



2014年9月26日晚，時任學民思潮召集人的黃之鋒與時任香港專上學生聯會祕書長周永康和常委羅冠聰等人，衝進政府總部廣場。



他們占據廣場兩天後，「占中」運動爆發。



黃之鋒、周永康和羅冠聰去年被法庭裁定非法集會等罪名成立，判處社會服務令或緩刑等；但代表政府的律政司上訴覆核，要求高等法院改判監禁。案件將於下午宣判。



由於「東北案」才因為律政司上訴要求覆核，15日被高院改判監禁，泛民派擔心今天下午高院宣判結果，黃之鋒等人可能將因此入監。1060817