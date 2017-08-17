（中央社舊金山16日綜合外電報導）美國反對新納粹團體聲浪高漲，加州矽谷今天加入聲援，愈來愈多科技公司不讓白人至上主義者使用自家服務，以回應上週末維吉尼亞州沙洛茲維爾市暴力事件。



路透社報導，社群媒體網站推特（Twitter）和領英（LinkedIn）、音樂服務商Spotify和資安公司Cloudflare等多家公司切斷對仇恨團體的服務，或刪除他們所謂散播仇恨的資料。



臉書（Facebook）、谷歌（Google）母公司Alphabet和域名管理公司GoDaddy本週稍早也紛紛採取行動，阻擋仇恨團體。



這波網路打擊白人民族主義者和新納粹分子行動，反映出矽谷企業在出手監督仇恨言論的意願程度上，心態迅速轉變。



科技公司已在取締伊斯蘭國（IS）等激進團體的暴力宣傳，部分是因為政府施壓。但大多數網路公司向來避免對相關內容做批判，碰到非法活動除外。



保護約600萬網站不受駭客攻擊的Cloudflare，今天下午將新納粹網站Daily Stormer剔出保護範圍。



Cloudflare創辦人兼執行長普林斯（Matthew Prince）在給員工的電子郵件中說：「我今天早上起來心情不好，決定將他們踢出網路。」



Daily Stormer曾協助組織沙洛茲維爾市（Charlottesville）上週末集會活動，當時發生暴力衝突，一名男子開車衝撞抗議白人民族主義集會群眾，造成一名32歲女子喪生，19人受傷。



推特今天也停用與Daily Stormer有關的帳號。推特表示不會談論個別帳號，但至少3個附屬帳號連到網頁顯示帳號停權。



臉書和Instagram近日也封鎖與仇恨言論或仇恨組織相關的頁面，包括封鎖用以宣傳和組織維吉尼亞州這場「團結右派」（Unite the Right）集會的活動網頁。



臉書執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）今天寫道：「在可能有更多集會情況下，我們正緊盯局勢發展，並將移除種種人身傷害的威脅。」



LinkedIn也讓一個與Daily Stormer有關的網頁停用。而Reddit本週刪除一個支持「團結右派」集會的討論區，表示公司禁止用戶煽動暴力。1060817