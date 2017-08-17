黑紙洗成美鈔 陸女信魔術遭詐5百萬元中央社 (2017-08-17 13:01)
（中央社台北17日電）中國大陸一名女子親眼見到騙徒將黑紙用藥水洗成美鈔，為了將騙徒聲稱共300萬美元的黑紙「還原」，前後匯款人民幣122.63萬元（約新台幣564萬元）買藥水。待警方出面，她仍將信將疑。
楚天都市報報導，湖北武昌少婦小雲（化名）30多歲，今年4月在網路認識自稱華裔軍官的安德森。5月初，安德森告訴她，由於葉門發生戰亂，他將所有財產轉移到中國大陸一家專門處理不明資產的公司，要小雲幫忙墊付相關費用。
小雲6月接到安德森友人電話，在北京交付一個小保險箱，安德森友人在保險箱內抽出一疊黑紙，放進塑膠袋，倒進礦泉水和一小瓶藥水漂洗，黑紙很快變成了嶄新的百元美鈔，安德森友人聲稱保險箱裡裝著3萬張這樣的黑紙，能洗出300萬美元。
小雲帶著洗出的百元美鈔到銀行，順利換得人民幣，因此深信不疑。為了購買1公升要100萬元的藥水，她向銀行貸款20多萬元，向親友借了40多萬元，並多次到親友家強行借錢，她的丈夫得知後報警。
報導說，警方獲報後帶回保險箱與黑紙，小雲既擔心自己涉嫌「洗錢」被查處，又擔心投資的鉅款收不回，還大聲斥責丈夫不該報警。雖然警方勸說，但她依然堅信黑紙一定能洗出美元。
大陸警方之後逮捕「洗錢」的安德森友人。他供稱，能夠漂洗出美元的黑紙是真正的美元，事先用化學藥劑處理過，再用藥劑還原就可以了，只是一個簡單的「魔術」。其餘的黑紙卻是真正的黑紙，無論如何也不能變成美元。1060817
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