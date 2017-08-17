（中央社記者邱俊欽桃園機場17日電）韓國籍藝人孔劉今天中午搭機抵台，受到粉絲熱情歡迎。



孔劉來台代言手機，中午搭機來台時，受到高規格的維安保護，事先知道孔劉來台的粉絲，更把握機會在機場接機。



孔劉戴著墨鏡，身穿深色夾克，展現帥氣的一面，揮手並揚起陽光般的笑容，隨後完成VIP通關。



在管制區內的數十名粉絲看到孔劉時，尖叫聲四起，追逐狂奔，場面險些失控。



出道16年的孔劉曾以韓劇「咖啡王子1號店」走紅，更因主演賣座電影「屍速列車」，人氣翻漲。1060817