為了提供世界各國選手更好的醫療服務，並宣揚台灣的特色醫療，台北世大運首創賽館周場邊中醫服務，包括桌球、羽球、網球賽館都現場提供拔罐、穴位指壓、理筋手法、繃帶包紮等4項服務，選手村則提供針灸及中醫門診服務。

『(現場音)精彩世大運！中醫讚！讚！讚！』

在台北市中醫師公會、北市衛生局及市議員何志偉的溝通協調下，2017台北世大運確定納入中醫服務，在桌球(新莊體育館)、羽球(台北體育館)、網球(台北市立網球中心)等3個賽館將可見到拔罐、穴位指壓、理筋手法、繃帶包紮等4項服務，賽館場邊服務為世大運首創，將共有50名中醫師輪值，全天不間斷駐守於場邊醫護站，當選手受傷經緊急防護評估後，即可選用中醫服務。北市中醫公會理事長林展弘：『(原音)比如穴位的按摩、理筋的手法，這完全都是醫師的技巧，還有就是拔罐，我們會針對他受傷的地方，還有相關的穴點，來做拔罐，產生他自體的抗發炎效果出來，在運動傷害、酸痛等方面，會有非常立即的明顯療效。』

由於場館中不得施行侵入性醫療，因此中醫常見的針灸醫療則只能在選手村醫療中心提供。北市衛生局長黃世傑：『(原音)中醫在這3個場館只做是初步的處理，不會給藥、針灸，所以進一步的問題會送到選手村，那個地方有醫療中心，如果必要時各個場館也會後送到相關的醫院。』

選手村醫療中心設有中醫門診，並提供針灸、推拿、刮痧等服務，賽事期間每天上午8點半到晚上10點，都會有兩位治療師在現場幫助選手處理痠痛等問題。何志偉表示，中醫不僅是醫療，更是台灣文化特色，世大運作為奧運搖籃，選手多是明日之星，是向世界行銷台灣的絕佳平台，可讓世界看到台灣特色。