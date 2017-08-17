田中傳揚鄉土情懷窯 貓村跨域童真樂淘陶 「返土歸真-葉志誠陶藝創作展」



(中央社訊息服務20170817 12:01:26)文化部所屬國立彰化生活美學館於今起至9月17日，於該館第一、二展覽室舉辦「返土歸真-葉志誠陶藝創作展」，展出共72組作品，歡迎民眾前往該館參觀。葉志誠老師1970年出生於彰化縣田中鎮，他是建立全彰化第一座「柴燒穴窯」的陶藝家，從小在稻草田玩耍，心中種下了陶藝種子。自高中美工科、大葉大學景觀設計系、研究所造型藝術系，進修攻讀設計科學取得博士候選人資格。從傳統美工到設計科學，努力向上、孜孜不倦的精神，期望從傳統脈絡中，依循著後現代化的時代發展趨勢，尋出屬於自己的創意，愛上陶藝這條不悔之路。



葉老師在三十年前回鄉創作，不僅在自己的陶藝創作上持續精進，並熱心參與國中小學校陶藝教學課程，並在其創立的「田中窯創意園區」旁的三民社區與村民共同創建「貓村」，營造以貓咪陶藝浮雕作為社區印象及陶藝連結。葉志誠是典型農村子弟，同時屬於具有濃厚鄉土情懷及跨領域設計創意的生活陶藝家，對身邊的土地、麻雀、蝸牛、甲蟲、青蛙、螃蟹等存有一份特殊情感，形構「記憶、創意與情感」三合一連結思索，自然成為源源不斷之創作靈感來源。透過社造模式讓居民親身參與體驗，創造互動感、認同感及參與力；一切從零開始，在有限的13坪工作室，克服重重困難，至終榮獲1997年第三屆工藝之家殊榮及1998年第23回日本手工藝美術公論賞獎之激勵，也成功帶動社區總體營造發展。



本次展出以「返土歸真」為主題，其中藏有濃濃的鄉土情懷及兒時記趣主軸，從兒時記憶所及，不論聽到、看到、摸到的，轉變成創作題材，仍以陶土做為基礎媒材，回歸原始製作技法，展現歷年作品，有大地系列、枯木系列、鐵木系列、童真系列、泥編系列、槌肌系列及陶綜合系列，呈現多元製作方式之生活藝術。開幕式訂於8月26日(14：30)，假該館第一展覽室舉辦，歡迎各界共襄盛舉。



國立彰化生活美學館（http://www.chcsec.gov.tw）開放時間：週二∼日 09:00~17:00，週一休館館 址：50074彰化市卦山路18號服務電話：04-7222729(廣告)



訊息來源：文化部



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