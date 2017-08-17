駐巴拉圭俞大使大㵢接見巴拉圭國會眾議院第一副議長孟多莎（Ramona Mendoza）事中央社 (2017-08-17 12:01)
駐巴拉圭俞大使大㵢接見巴拉圭國會眾議院第一副議長孟多莎（Ramona Mendoza）事
(中央社訊息服務20170817 12:01:01)駐巴拉圭俞大使大㵢於8月16日中午接見巴國眾議院第一副議長暨眾議院臺巴友好委員會主席孟多莎（Ramona Mendoza），M副議長對駐館上(2016)年底致贈5臺電腦予其家鄉Concepción省再度表達謝忱，並分享分配到電腦之5所學校之使用情形，更轉致各校對駐館之感謝函。
訊息來源：外交部外館消息
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