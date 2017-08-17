桃園地景藝術節 元智展示奶罐城堡「MU孕育的秘境」



(中央社訊息服務20170817 12:00:06)「2017桃園地景藝術節」於8月18日至9月3日在桃園觀音、八德舉辦，元智大學藝術與設計系副教授林楚卿帶領藝設系學生陸亦恆、陳虹諭、任敬葭、陳芳昱、陳欣渝等人，共同創作「MU孕育的秘境」，以回收奶粉罐製作的戶外裝置，放置於觀音廣福社區牛場旁的草地上，以「大地孕育生命」作為創作發想的起始，強調地景與人的結合。



創作者林楚卿表示，「MU孕育的秘境」設計主題為「孕育」，藉由牧草、牛、牛奶、新生命之間的生命循環，作為裝置的創作元素。大地牧草為牛群主要食物，而牛群所產出的牛奶則成為人類孕育新生命(嬰幼兒)的食物來源之一，三者之間(大地、牛群、寶寶)存在著相互「孕育」的關係。作品為回收奶粉罐製作的戶外裝置，以「大地孕育生命」作為創作發想的起始，強調地景與人的結合。



林楚卿表示，作品所使用的回收奶粉罐，都是四歲兒子，從出生喝牛奶到現在所收集的奶粉罐，希望為逐漸長大的兒子製作一個遊樂裝置，將奶粉罐設計成兒子成長的故事秘境，讓孩子可以在奶粉罐中找尋成長的記憶，在這堆積的空間內玩耍，同時可兼具教育意義，讓小孩理解食物來源與環境之間的關係。目前此裝置將於展示結束後送給兒子當「奶罐城堡」玩樂。



林楚卿說，整體造型為牧草從大地捲起之意象及奶粉罐筒狀之結合，裝置大小為長120cm寬50cm高150cm。主結構為金屬架，圍繞的皮層以回收的奶粉罐吊掛。採金屬主架構、3D列印次結構(固定奶粉罐)、回收奶粉罐、牛鈴鐺。藉由數位製造方式建置，雷射切割成長輪廓、3D列印部分固定結構。



此作品除了強調與環境的關係，也希望能與民眾互動，讓民眾可以鑽進去，猶如小時候窩在公園中水泥柱的經驗，藉由感受內部奶粉罐所投影的成長輪廓光影，得以體驗生命的「孕育」過程，重拾人與環境間密切的關係。



林楚卿說，裝置中，以太陽光影創造「孕育」生命循環的故事，螺旋筒狀掛滿奶粉罐的裝置，其內部空間民眾可進入，體驗奶粉罐上蓋輪廓切割所投射的光影(不同時間會有不同光影)，創造生命故事的秘境。此裝置放置在空曠的草地，清風徐徐，可聽到吊掛在裝置上的奶粉罐碰撞的牛鈴鐺發出悅耳的聲音。



訊息來源：元智大學



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