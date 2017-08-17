駐巴拉圭俞大使大㵢拜會巴拉圭新任國會暨參議院議長盧戈事中央社 (2017-08-17 11:59)
駐巴拉圭俞大使大㵢拜會巴拉圭新任國會暨參議院議長盧戈事
(中央社訊息服務20170817 11:59:06)駐巴拉圭俞大使大㵢於8月16日上午前往巴拉圭國會拜會新任國會暨參議院議長盧戈（Fernando Lugo），祝賀其榮膺國會重要新職，並轉致我立法院蘇院長賀函。
L議長另特別頒予俞大使感謝狀及國會所屬文化中心(El Cabildo)之「創意、創新及科學研究獎章」(Medalla del Centro Cultural de la República El Cabildo a la Creatividad, Innovación e Investigación Científica)及勳表，以感謝俞大使對巴國文化之支持。
訊息來源：外交部外館消息
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