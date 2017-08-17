駐巴拉圭俞大使大㵢拜會巴拉圭新任國會暨參議院議長盧戈事



(中央社訊息服務20170817 11:59:06)駐巴拉圭俞大使大㵢於8月16日上午前往巴拉圭國會拜會新任國會暨參議院議長盧戈（Fernando Lugo），祝賀其榮膺國會重要新職，並轉致我立法院蘇院長賀函。



L議長另特別頒予俞大使感謝狀及國會所屬文化中心(El Cabildo)之「創意、創新及科學研究獎章」(Medalla del Centro Cultural de la República El Cabildo a la Creatividad, Innovación e Investigación Científica)及勳表，以感謝俞大使對巴國文化之支持。



訊息來源：外交部外館消息



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