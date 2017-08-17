駐巴拉圭俞大使大㵢拜會巴拉圭國會新任眾議長亞力安納(Pedro Alliana）事



(中央社訊息服務20170817 11:57:52)駐巴拉圭俞大使大㵢於8月16日上午前往巴拉圭國會拜會新任眾議長亞力安納（Pedro Alliana），祝賀其榮膺國會重要新職，並轉致我立法院蘇院長賀函。



A議長特別感謝我政府對其家鄉Ñeembucú省本(2017)年遭遇水災後之各項援助，包含8月18日即將由A議長、俞大使及巴國國家急難部部長Joaquín Roa共赴Ñ省發放民生物資包(含我援贈之白米)。



身兼執政黨主席之A議長並特別轉述巴國總統卡提斯(Horacio Cartes)對上(7)月間率團訪華與蔡總統共同慶祝臺巴建交60週年之訪問成果甚為嘉許。



訊息來源：外交部外館消息



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