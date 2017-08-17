駐巴拉圭大使館人道援助巴國食米300噸



(中央社訊息服務20170817 11:44:30)駐巴拉圭俞大使於8月16日與巴國家急難部長Joaquín Roa視察該部位於巴國軍基地之倉庫，並舉行公開贈交我國300噸（6千包50公斤裝）食米之儀式。



其間R部長表示感謝我國基於互惠合作，持續對巴展現人道關愛，尤其在近來水、旱、暴風雨災害頻傳之際，即時伸援協助賑災救濟之善舉。此批食米將再分裝成2公斤與5公斤之包裝，與其他包括玉米、糖、麵條、紅豆、食用油等糧食搭配，製成賑災糧食包，以完備全國性第3階段配發災民之補給與配發工作。



駐巴館俞大使則指出，欣見我援米適時運抵巴國供撫慰災民，巴我兄弟情誼深厚，我國樂願作為巴國之人道援助夥伴，共同因應未來各項挑戰。



訊息來源：外交部外館消息



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