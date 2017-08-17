「選擇、在你身邊」公路公共運輸網路分享活動大成功



(中央社訊息服務20170817 11:38:06)暖心選擇，公路公共運輸一直在你身邊！公路總局與中華民國公共汽車客運商業同業公會全國聯合會攜手推出「選擇、在你身邊」公路公共運輸網路分享活動於今(106)年7月31日圓滿結束，活動期間，超過22 萬人次票選人次，參與民眾多達6,600位，此外，本次活動亦增設民眾投稿機制，民眾紛紛投稿分享自己與公路公共運輸間的故事，更讚美客運設備的進步！共同攜手呈現公路公共運輸的正能量與溫暖價值，暑假期間公路總局亦提供轉乘優惠鼓勵民眾搭乘客運，享受美好假期。 公路總局說明，「選擇、在你身邊」公路公共運輸網路分享活動，提供110項大獎，鼓勵民眾參與，今(16)日於交通部1樓大廳舉辦成果活動，現場展示業者與民眾投稿內容，並邀請公路、國道、市區客運從業人員至現場，與民眾分享年輕人投入公路公共運輸服務的心得與偏鄉地區駕駛客運的暖心故事，鼓勵全國客運業者不斷進步！現場由交通部部長賀陳旦頒發感謝狀予參與客運業者，更邀請到投稿人氣獎民眾至活動現場受獎，增加民眾對於公路公共運輸的好感，今日更於活動中抽出「投稿獎」及「讚聲獎」首獎之得獎者，分別可獲得4K連網電視、360度環景攝影機，其餘得獎名單亦公布於活動網站，歡迎民眾上網查詢。



公路總局表示，感謝客運公會在本次活動積極推動，以及客運業者與民眾的積極參與，讓活動能夠增進大眾對於公路公共運輸之認同感，透過客運公會、客運業者與公路總局的合作，使整個公路公共運輸體系有大大進步的動能，期許未來能有更多的合作機會，一同提供全國大眾更優質的公路公共運輸選擇。 本次選擇在你身邊網路活動業者與民眾的投稿內容，以及參與活動票選的得獎名單，於「選擇、在你身邊」公路公共運輸網路分享活動網站及「公路新巴客臉書粉絲團」都有完整說明，歡迎大家上網瀏覽查詢。



得獎名單：（其他獎項，將於選擇在你身邊活動網站公布）讚聲獎首獎：楊Ｏ安。投稿獎首獎：蔡Ｏ生、涂Ｏ耀、張Ｏ宜。人氣獎得主：康Ｏ平。



相關網頁：1. 選擇、在你身邊 公路公共運輸網路分享活動網頁http://www.taiwan2384.com.tw2. 公路新巴客臉書粉絲團https://www.facebook.com/funbus100



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