拿下多重大獎 商設系6人閃耀兩岸設計營



(中央社訊息服務20170817 11:30:12)義守大學「創意商品設計學系」6位學子，暑假前往中國大陸參加「晉江海峽兩岸大學生設計營」，共抱回2個一等獎、2個二等獎、3個三等獎及5個優等獎，不僅在作品上獲得殊榮，約20多天的異地生活，也讓她們吸取多元文化及不同的合作模式，系上老師王義鵬亦獲邀前往指導協助。



「兩岸大學生設計營」不僅吸引來自臺灣的義守大學、雲林科技大學、亞洲大學、大同大學，以及大陸湖南大學、中南大學、西南交通大學、福州大學等40多所高校、超過500名大三以上本科生及研究生報名參加，亦有16家晉江企業共襄盛舉，最後錄取128名學子，再將參與者混合組成各約16人的設計團隊，分2個梯次、16場次進駐承辦企業，進行約10~12天的設計活動，最後總計創作出379件設計作品。



多家承辦企業表示，此次設計營，讓創意思維較活躍的學生參與企業設計工作，有利於提升企業創新研發能力，而學生在適應地域性和未來趨勢上，表現可圈可點。



6位來自義大「商設系」的女生：賴宜姍、謝佩真、劉倩妤、林明楦、林郁庭及吳宜玨，是其中少數的大學生，相當難得；他們給人「活潑、鬼靈精怪」強烈的第一印象，不畏艱難、勇往直前，在異地體驗職場文化。



此次活動，每人均分配到2間企業裡實習，包含體育用品、紡織、傘具、EVA發泡材料、網布、服飾、造紙等類別，並依照企業主需求，與各自搭檔的大陸夥伴一同進行創意發想、設計與提案等；她們笑說，很喜歡與對岸搭檔討論，特別喜歡大陸同學說話的音調。



「臺灣學生想法比較天馬行空，比較敢於想像。」6位女生表示，深刻體會無論發想的點、設計理念，或進行方式都大不同；「像是我們覺得可以建模了，他們（搭檔的夥伴）就說：『再等一下，讓我再畫一下（草圖）。』」關於設計製作流程，兩岸學子各有各的堅持與做法。但也因此，多次融合彼此發想的創意，創造出許多意外驚喜，商設系６位女生更根據自身的成長過程，或生活周遭的元素，提出發想，並透過與企業主溝通，共同研商出亮眼產品，在此次活動中獲得很好成績，設計成果也深獲企業及參與評審的肯定。



「商設系」王義鵬老師更被遴選獲邀擔任此次活動其中一家企業的設計導師，除了指導兩岸位學生完成創意產品設計與視覺設計外，成果更獲得當地企業表示落地性相當高，台灣在設計實力上深獲當地企業的肯定；此次活動，更為兩岸學術與設計實務交流，開啟良好的開端，此次得獎作品，爾後也將以企業名義，再度競逐2017「海峽杯」工業設計（晉江）大賽。



６位學子也表示，在系上習得的設計方法、建模技術等，穩扎穩打的課程訓練，奠定獲獎重要實力；在大陸期間，曾體驗員工宿舍的集體生活，畢生難忘，當聊起酸菜魚、四果湯、涼皮以及土筍凍等小吃，６人更嘰嘰喳喳停不下來，其中土筍凍獲得最熱烈討論，顯現異地實習體驗令人難以忘懷。



訊息來源：義守大學



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