第一座逢甲建築國際小書屋 落腳泰北清萊嘎咗村



(中央社訊息服務20170817 11:01:59)逢甲大學建築專業學院積極落實建築公益，不只深入臺灣，更將眼光看向國際，今年前往泰北清萊嘎咗村設立第一座逢甲建築國際小書屋，並於8月12日開幕，希望提供當地孩童良善的閱讀空間，同時規劃集會場所、多功能空間以及衛浴等，讓小書屋不僅是一棟建築，更成為貧困地區居民接收知識的平台。



「嘎咗村」屬泰緬邊境一帶貧瘠的區域，為泰北少數民族「阿卡族（Akha）」群居地。早期種植罌粟花供給毒販提煉，是全泰國教育程度最低，貧窮與吸毒族群極高比率的區域，近20年來雖改種咖啡豆維生，但生活品質仍然欠佳。



為了讓當地居民擁有更好的生活品質，逢甲大學建築專業學院除了和富宇慈善基金會、王銘鴻建築師事務所合作建立小書屋之外，還以咖啡豆作為契機，牽線讓雲林古坑華南國小師生赴泰北指導咖啡種植技術。而雲林古坑八號華南國小正是逢甲大學下一座小書屋落腳處，讓臺灣與泰國接軌合作，跨國串聯推動咖啡教學。



建築專業學院院長黎淑婷表示，嘎咗村與鄰近村落每年咖啡豆總產量超過50萬公斤，但村民只關注產量，卻不懂如何提升咖啡品質。這次嘎咗村小書屋開幕，華南國小校長陳清圳特別帶著專精咖啡種植與烘焙的專家與學生，與當地村民開會溝通，了解他們面臨的問題，並討論改善方案，提供專業的咖啡知識與技術，希望這些建議能讓村民知道，只要改善技術，他們所產的咖啡豆可以更有價值，而這片咖啡園就不僅只是在地的咖啡園，更可以成為國際的咖啡莊園。



在12日開幕當天，逢甲大學副校長蕭堯仁帶領師生及校友參與，現場聚集近300多位族人穿著傳統阿卡族服飾盛裝出席，帶來自家青菜、料理與水果共同慶祝逢甲建築國際一號小書屋的開幕。黎院長在開幕致詞中表示，小書屋於今年4月23日開工動土，結合當地氣候與風土民情，貫徹逢甲建築在地化、永續的建築理念，除了必要鋼筋混凝土的結構，其餘所需材料，在當地基督教會支持下，號召居民共同合作上山砍伐木材與竹子等材料，就地取材協力造小書屋。



黎院長更感謝富宇慈善基金會，承諾本年度協助完成3座小書屋，尤其贊助泰北這座小書屋，讓逢甲小書屋從海外贊助短缺的情況下，終於躍過門檻，把愛帶向海外。此外，建築專業學院及中華民國逢甲建築協會也以高於市價20%的價格，向村民認購2500公斤咖啡豆，讓不能參與小書屋的人，也有機會藉由購買小書屋咖啡作為伴手禮，共襄盛舉做公益。



參與此次活動的建築專業學院學生表示，「學校提供非常好的機會讓我們深入部落，比起在學校孤軍奮戰，我們這一代更需要展現對於社會的關懷。這次的機會讓我們看見不同民族的特色與不同地區的地理條件，再將所學專業帶入偏鄉，能用自己的力量服務他人，是何等榮幸。希望小書屋的精神能傳承至學弟妹們，一起推廣與支持，為那些需要的人付出建築專業公益的實踐。」



逢甲大學建築系（建築專業學院前身）於2013年50週年之際，召集上千位系友與500位在校生慶祝，並發願結合學生及系友們共同進行建築公益活動，串聯學校與業界所習得的建築專業回饋社會，目標要在偏鄉地區建立100座「逢甲建築小書屋」，目前已在苗栗泰安、新北三峽、南投仁愛、馬祖東莒、泰國清萊等地建立小書屋，預計今年還要拓展小書屋的足跡於臺中清水、雲林古坑及臺南鹽水等有需要的地方。



訊息來源：逢甲大學



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