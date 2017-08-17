全亞航台北飛吉隆坡遇亂流 4人受傷中央社 (2017-08-17 12:22)
（中央社記者郭朝河吉隆坡2017年8月17日專電）馬來西亞廉航全亞洲航空一架從台北飛往吉隆坡的客機，於昨日下午3時55分飛行途中遭遇嚴重亂流，初步估計導致至少4人受傷，其中包括一名9歲小孩及老奶奶。
根據「星洲網」引述乘客消息報導，這架航班編號D70373的全亞洲航空（AirAsia X）客機是從台北桃園機場啟程時，途中遇上強大氣流，導致部分乘客因未繫上安全帶受傷，其中一名9歲小孩因失控而跌傷頭及腰部，一名老奶奶也撞到頭部，癱坐在地上無力走動。
由於強大氣流造成座位上方的行李箱掉落，一名乘客被擊中導致頭部流血。而一名空姐也因氣流飛撞跌倒。
不過，飛機最終仍在昨晚約8時35分順利抵達吉隆坡第二國際機場。為了等待救護車到場救援，因此乘客在15分鐘後才獲准離開機艙。救護人員以擔架將傷者抬出送院治療。
目前，全亞洲航空方面尚未針對此事回應。
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