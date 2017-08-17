今天(8/17)太平洋高壓減弱，各地高溫比前幾天稍稍降溫，最高溫出現在台北有35.4度、恆春34.7度、34.4度，今天用電量也比昨天減少。



台電網頁顯示，上午最大用電量出現在11點30分，用電量三千五百五十五點二萬千瓦，預估今天尖峰用電落在下午1到3點，用電量可達三千六百四十萬千瓦，預估備轉容量率百分之四點七一，將持續亮出「供電警戒」的橘燈。



